Защитник, от которого отказался безнадежный аутсайдер, нашел работу в «Йокерите». Он стал первым россиянином клуба за 21 год

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Спартак» потерпел самое крупное поражение в этом сезоне, «Йокерит» обыграл команду Бориса Миронова со счетом 6:1. Сразу после стартового вбрасывания на льду возникли две потасовки. Но мотивы боев были не совсем понятны. Если была месть за Андрея Локтионова, против которого три дня назад финны провели силовой прием и он выбыл из-за травмы на длительный срок, то почему тогда все отрицали это? Никита Соколов сообщил, что «встретился с Хянникяйненом глазами на раскатке и тогда они решили подраться». Первый раз слышу о таком поводе. Допустим, Андрес Линдбек на раскатке поговорил и с Оскаром Данском, и с Джейком Виртаненом, но потом ни на кого не бросался. Отрицал месть и главный тренер Борис Миронов, что тоже удивительно.

Ладно, допустим, случай с Локтионовым не стал катализатором. Но если хоккеисты реально решили подраться для настроения, то после такого начала хотелось бы видеть энергичный, заряженный хоккей на протяжении 60 минут, а его не было. Ладно, Соколов и Евенко устали к первым секундам, но остальные-то что? Легионеры красно-белых играют просто отвратительно. Джейк Виртанен так здорово смотрелся в первых матчах, а сейчас это какой-то непонятный иностранец, который ошибся лигой. «Минус 3», три удаления. Надо еще поблагодарить Константина Оленина за то, что он ему не влепил матч-штраф за слишком длинный язык. Эмиль Петтерсон нестабилен, что совершенно неприемлемо для легионера. Оскар Данск все никак не может найти себя, а Йори Лехтеря явно подзадержался в профессиональном спорте, он уже не может играть хорошо часто и долго. Конечно, это всего лишь один матч, незадолго до этого спартаковцы одержали волевую победу над «Йокеритом», отыгравшись с 0:2. Но только московский клуб слишком уж часто играет так, как в понедельник. А это не тот график, при котором можно попасть в плей-офф, учитывая положение в таблице.

Новичок

Определился будущий главный тренер «Ак Барса». Им станет Виталий Меньшиков. Он стал первым российским игроком «Йокерита» за последние два десятка лет, а последним нашим хоккеистом в этой команде был Дмитрий Квартальнов. Пока говорить о назначении рано, но вообще отличная новость, что хоккеист нашел работу, да еще и в таком клубе. С Меньшиковым в последние пару сезонов происходят непонятные вещи. Его звали в «Сибирь», он поехал туда, отказавшись от более выгодного предложения «Трактора», но уже через несколько недель после старта чемпионата от игрока отказались. При этом так никто и не сообщил, чем именно были недовольны тренеры и менеджеры. Говорили весьма расплывчато «мы ждали от Виталия другого». Без конкретики. Учитывая, что смотрелся Меньшиков неплохо, соперников размазывал по борту и даже набирал какие-то очки, в Новосибирске, видимо, ждали, что он будет готовить завтраки и проводить техосмотр автомобилей. Потому что к спортивной составляющей претензий быть не должно.

С нас победные фотки, с вас лайки ?

? https://t.co/qDfU95J4Zo pic.twitter.com/PMNkJJATAc — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 21, 2021

Виталий съездил в Европу, вернулся и подписал контракт с «Адмиралом». И снова ушел оттуда, еще до конца осени. Почему? В спину опять понеслось «мы ждали другого», хотя на месте представителей Владивостока вообще о каких-то претензиях нелепо заикаться. Был бы признателен, если бы показали хотя бы двух игроков обороны сильнее Виталия. Теперь новый этап карьеры — «Йокерит». Уверен, что там-то точно знают, кого приглашают и чего ждать. Финнам явно не хватает кулаков, да и в шесть защитников долго не продержаться.

Удары

Этой ночью Нино Нидеррайтер из «Каролины» жестко встретил Александра Барабанова и ударил его локтем в голову. Наш форвард поднялся и грустно поехал на скамейку. Кажется, что все обошлось. Но проблема в том, что за последние пару недель бывший нападающий СКА уже не первый раз получает такие удары. Сначала ему попал Никита Задоров. При этом прием выглядел грязно, Задоров выставлял локоть и даже подпрыгнул, но арбитры не дали двух минут, хотя у нас бы в такой ситуации удалили до конца игры. Никто бы и не спорил.

Между этими двумя эпизодами был случай во встрече против «Миннесоты». Там Мэтт Дамба пытался остановить Александра бедром, но тоже попал локтем в голову. И за это нарушение не выписали двух минут. Просто началась заварушка, и наказание понес игрок «Сан-Хосе», вступившийся за российского хоккеиста.

Barabanov takes a shot from Niederreiter. #SJSharks #Canes pic.twitter.com/0XN4uCZL5x — TEAL TOWN USA — A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) November 23, 2021

Но это самые яркие случаи. Барабанова бьют и по правилам, может быть, не в голову, но весьма ощутимо. До поры до времени ему везет, но долго так продолжаться не может. Все это приведет к серьезным последствиям, как-нибудь кто-нибудь попадет очень сильно, и это скажется на здоровье. Проблема не в том, что Барабанов почему-то разозлил всю лигу. Он парень тихий, скромный, наверняка в раздевалке скорее молчит, чем разговаривает. Манера игры у него такая, что любой силовой прием против Барабанова превращается в проблему. Невысокий, смотрит вниз. Например, Никита Гусев держался на площадке в схожей манере, но его никто не бил, так как форвард прекрасно видел, когда стоит бежать, а когда нет. Невозможно сейчас попасть в Вадима Шипачева, если соперник не хочет получить гарантированное удаление. Но Барабанов не такой. И очень страшно за его будущее.