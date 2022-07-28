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Американец с украинскими корнями приехал в КХЛ. Три года назад на МЧМ его гол лишил Россию финала

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Хмелевский.
Фото Getty Images
Александр Хмелевский (слева).
Фото Global Look Press
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Представляем Сашу Хмелевского.

Состав «Салавата Юлаева» пополнился 23-летним американским форвардом Сашей Хмелевским, подписавшим с уфимским клубом однолетний контракт. С 2017 года он выступал в системе «Сан-Хосе», сыграл в НХЛ 24 матча и отметился в них 10 результативными передачами. Пять лет назад «Шаркс» выбрали его на драфте под 185-м номером, но пока раскрыть свой потенциал у игрока не получилось. Впрочем, возраст у Хмелевского отличный и шанс заявить о себе в полной мере он еще точно получит.

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Российские болельщики должны помнить его игру на МЧМ-2019. В полуфинальной встрече удаление Виталия Кравцова дорого обошлось сборной России, а Хмелевский реализовал большинство американцев. Та шайба в матче оказалась победной, а турнир стал для него одним из самых ярких моментов в карьере. В семи играх он набрал 7 (3+4) очков, а в плей-офф заметно прибавил и забросил три шайбы. Завоевать золото его команде помешали финны, но Саша громко заявил о себе на льду и даже забил в финале.

На международном уровне его игра зачастую отличалась от клубных дел. Если в системе «Шаркс» Хмелевский периодически буксовал, то в сборной был всегда предельно мотивирован. В 2021 году он сыграл за американцев на взрослом чемпионате мира, завоевал бронзовую медаль и в восьми матчах набрал 4 (2+2) очка, причем оба своих гола забил на стадии плей-офф. Конечно, этого мало для того, чтобы уверенно называть Сашу кубковым игроком, но его постоянное умение прибавлять в матчах на вылет — очень ценное качество для любого хоккеиста.

В возрасте 10 лет он был одним из самых ярких игроков на национальных турнирах, затем прошел обкатку в лучших школах Америки и в итоге попал в программу подготовки молодых хоккеистов. Кроме того, форвард стал обладателем трофея Бобби Смита (лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио в сезоне-2016/17), а также лучшим бомбардиром Мемориала Глинки (2016/17, 10 (5+5) очков в пяти матчах). Саша родился в Калифорнии в семье украинских иммигрантов, но любовь к хоккею родилась в более хоккейном месте — штате Мичиган.

Интересно, что отец игрока Виталий играл в футбол, а теперь даже работает тренером, но в детстве Саша все-таки выбрал хоккей. Даже сейчас можно смело говорить, что не зря. Он по-прежнему может стать нападающим высокого уровня, необходимо немного перезагрузить карьеру. Неделю назад Хмелевский не принял квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и решил, что Уфа может стать для него трамплином, который поможет ему снова попасть в НХЛ. Можно не сомневаться, что в «Салавате» форвард будет выкладываться на сто процентов.

Александр Хмелевский (слева). Фото Global Look Press
Александр Хмелевский (слева).
Фото Global Look Press

«Мы долго обсуждали этот вопрос и посмотрели много кандидатур. Нам нужен был чистый центр, поэтому мы остановились на варианте с Хмелевским. Саша — перспективный, физически крепкий, достаточно быстрый, праворукий нападающий. Кроме того, он прогрессирует. Ему нужна была перезагрузка. В этом сезоне у него было мало шансов в «Сан-Хосе», — сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов. Большим плюсом еще является и то, что Хмелевский немного понимает русскую речь, а это может помочь ему в адаптации к новым условиям.

«Переговоры с генеральным менеджером «Салавата Юлаева» прошли очень легко. Договорились об условиях контракта буквально за один день. Саша за полчаса принял решение, что он едет в Россию», — сказал агент игрока Дэн Мильштейн. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов доволен новым приобретением своей команды. Скорее всего, он попробует объединить в ударном звене Сашу вместе еще с одним североамериканцем Хо-Сэнгом. На это будет крайне интересно посмотреть, ведь в нынешних реалиях приезд такого молодого легионера, как Хмелевский, — большое событие для лиги.

Хоккей
КХЛ
Сборная США по хоккею
ХК Салават Юлаев
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3 - 4
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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