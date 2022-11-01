В Челябинске изобрели машину времени. В раме зажигает вратарь «из прошлой жизни»
Пришел из «Бурана» на роль четвертого вратаря
Оценивая преображение в «Тракторе» вратаря Ильи Проскурякова, невольно думаешь, что в Челябинске изобрели машину времени или открыли цех по разливу эликсиров молодости. 35-летний голкипер в матче с «Амуром» оформил четвертый «сухарь» в сезоне и лидирует в КХЛ по этому показателю. Девять из десяти побед (с учетом овертаймов и буллитов) черно-белые одержали, когда ворота защищал Проскуряков. Илья выиграл конкуренцию у Эмиля Гарипова и экстренно подписанного Эндрю Хэммонда, который покинул команду после двух матчей. И это — в 35 лет, когда голкипера почти списали на пенсию.
Летом Проскуряков переходил в «Трактор» из воронежского «Бурана» на роль третьего-четвертого вратаря. Начал с просмотрового контракта, но правильным отношением к делу и самому себе заслужил полноценный. Предполагалось, что Гарипов начнет сезон первым номером, а позднее подъедет иностранец. Иностранец подъехал, но быстро улетел, и не думаю, что обещал вернуться. К концу октября челябинцы пересобрали вратарскую бригаду. Компанию Проскурякову составил Алексей Мельничук из «Сочи», которого арендовали до конца сезона. Вернувшийся из Северной Америки и пропустивший старт регулярки из-за восстановления Кирилл Устименко и Сергей Мыльников балансируют между «Челметом» и основой. А 35-летний Проскуряков стал надеждой и опорой команды Анвара Гатиятулина.
Иронично, что летом Илья выбрал клуб, где за вратарей отвечает его давний коллега Георгий Гелашвили. Именно голкипер с грузинскими корнями подвинул Проскурякова в «Магнитке» по ходу сезона-2010/11. Финский тренер Кари Хейккиля охотнее доверял вратарю, с которым доходил до финала Кубка Гагарина с «Локомотивом», чем местному воспитаннику и кумиру сотен болельщиков. Как показала дальнейшая карьера, дуэль с Гелашвили стала если не поворотной, то определяющей для Ильи. Его обменяли из «Металлурга» в ЦСКА, после чего начались скитания по клубам, лигам и даже странам. Получилось, что конкурент, когда-то вытеснивший Проскурякова из состава, давно закончил карьеру. А сам Илья, словно вернувшись из той, прошлой жизни, зажигает как в молодые годы.
Неудачный сезон в Германии и вояж в ВХЛ не сломали карьеру
В «Торпедо» при Петерисе Скудре уроженец Сургута вернулся на прежний уровень, но только на два сезона. Далее — «Югра», чемпионат Германии, «Сочи», неудачная поездка в рижское «Динамо», смазанная ковидом, год в ВХЛ за «Ладу». Согласитесь, не лучший бэкграунд, чтобы зайти в клуб — претендент на высокие места в конференции. «Трактор» протянул руку помощи и дал голкиперу шанс перезагрузиться и красиво закончить карьеру в КХЛ. Однако вряд ли челябинцы предполагали, что вратарь войдет в команду так успешно, что вытеснит Гарипова и прилетевшего с травмой Хэммонда.
Отдельно остановился бы на переезде Проскурякова в немецкую лигу. Сезон-2018/19 вратарь провел в «Крефельде», которым тогда еще не руководил латыш Сергей Савельев. Зато тренировал команду канадец Брэндон Рид — с ним Илья пересекался в московском ЦСКА. Отсутствие устраивающих вариантов в России подтолкнуло к переезду в Германию. Проскуряков не впечатлял надежностью и выиграл лишь два матча из четырнадцати. Однако сомнительная поездка в Европу и метания по клубам ВХЛ не сломали голкипера. Илья вернулся в КХЛ спустя почти два года и вырвался в лидеры по матчам на ноль.
Проскуряков — вратарь старой формации. Это бросается в глаза по технике: положению рук и работе в стойке. Илья не наделен богатырскими габаритами, но по-прежнему мобилен в воротах и отлично перемещается не только на щитках, но и коньковым шагом. У Проскурякова полный порядок с самообладанием. Вратарь не тратит эмоции зря и сохраняет тонус, в том числе ментальный, для напряженных концовок. Четыре «сухаря» не пришли из ниоткуда. Гатиятулин на последней пресс-конференции рассказал, что Илья занимается по индивидуальному графику. Вратарь уделяет большое внимание заминкам и уезжает из арены едва ли не последним. Лично видел, как после матча в Магнитогорске Проскурякова поторапливал персонал команды из-за того, что он не успевал к командному отъезду после упражнений в зале. «Такого трудолюбивого человека я не встречал», — так Илью описал один из действующих голкиперов КХЛ.
— Илья — опытный игрок, много лет в хоккее, знает, что нужно для подготовки, плюс Георгий Гелашвили с ним занимается. У него индивидуальный график, даем возможность восстановиться. Он держит себя в тонусе — это залог побед, — считает главный тренер «Трактора».
Сюжет с возвращением Ильи в КХЛ поддержала лига, выбравшая голкипера на Матч звезд, который пройдет в не чужом для вратаря Челябинске. Дивизион Харламова представит южноуральский тандем — Проскуряков из «Трактора» и Эдди Паскуале из «Металлурга». Прекрасная награда за труд и профессионализм, который голкипер демонстрировал на протяжении нелегкой карьеры.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -