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17 марта, 22:10

Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Первый матч серии остался за московскими армейцами — 2:0.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Дыбленко — 1 (Мамин), 45:04 — 1:0. Карнаухов — 2 (бол., Дитц, Григоренко), 49:08 — 2:0.
Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:18).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 13 (1+8+4) — 35 (12+10+13).
Судьи: Оленин, Юдаков.
17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8393 зрителя.
Счет в серии: 1-0.

От серии ЦСКА и «Локомотива» не ждали карнавального хоккея с обилием опасных моментов и заброшенных шайб. Прагматичные ярославцы за пять матчей переехали «Витязь». В первом раунде не пришлось включать полную мощность. Армейцы потратили намного больше сил в серии с неуступчивой «Северсталью», которая затянулась до семи игр. Соответственно, получили меньше времени на восстановление. Это стоит рассмотреть как один из факторов блеклого начала второго раунда от ЦСКА. В первом периоде за хозяев отдувался вратарь Адам Рейдеборн, а нападение отсиживалось в окопах.

На контрасте с омским матчем игра в Москве клонила в сон. Кажется, смотреть противостояние Федорова и Никитина противопоказано без энергетика. В рассуждениях о системе ЦСКА много говорится о наследии прошлого главного тренера, который сейчас руководит «Локомотивом». В очном матче багаж Никитина прослеживался еще отчетливее.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Команды ввязались в рельсовый хоккей, минимизируя импровизацию и быстро расставаясь с шайбой, когда соперник шел в давление. Ярославцы эпизодами отходили от убаюкивающих схем и нагружали работой Рейдеборна. Показательна статистика бросков первого периода: 12-1 в пользу «Локомотива». Однако открыть счет так и не удалось.

Во втором периоде игра ожила. Возросли скорости, команды больше дорожили шайбой. Порядок и дисциплина — основы никитинского «Локомотива». Однако иногда нервы сдают даже у проверенных игроков. Егор Коршков умудрился с лопаты выбросить шайбу на трибуны. Сделал это на глазах главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который смотрел матч из ложи. Судьи в поле незамедлительно наказали форварда гостей малым штрафом.

&laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск)&nbsp;&mdash; 2:1 ОТ. Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»

Ярославцы отбились, а затем сами заработали большинство, которое однозначно окрылило парней Никитина. В касание бросал Шалунов, но промахнулся в пустой угол, опасно подставлял клюшку Березкин. Рейдеборну вместе с защитниками пришлось потрудиться, чтобы сохранить 0:0 на табло.

Матч с ЦСКА складывался напряженно для голкипера гостей Даниила Исаева, несмотря на девять отраженных бросков за сорок минут. Любая осечка вратаря могла перевернуть игру. Касается это не только Исаева, но и Рейдеборна, который в серии с «Северсталью» не впечатлил надежностью.

Трибуны на 46-й минуте разбудил Ярослав Дыбленко, пробивший Исаева с десятого броска. Защитник смело подключился на пятак и откликнулся на передачу Максима Мамина. Чем осчастливил ветерана ЦСКА Бориса Михайлова. Впрочем, по скупым и безэмоциональным аплодисментам сложно распознать внутренние чувства легенды армейцев.

Шайба Дыбленко перезапустила игру. «Локомотив» получил удаление, которым ЦСКА оперативно воспользовался. Павел Карнаухов выиграл борьбу на пятаке и подставил клюшку под дальний бросок Даррена Дица. Москвичи выдали феноменальную реализацию моментов: два гола с четырех попаданий в створ за период.

Второй гол в большинстве предопределил исход первого матча. «Локомотив» не воспользовался аналогичным шансом в формате «5 на 4». Рейдеборн исправился за нелепые шайбы, пропущенные в серии с «Северсталью», и оформил первый «сухарь» в плей-офф. Разведка сил осталась за штабом Сергея Федорова. ЦСКА запомнился терпеливой игрой, дождался собственных моментов, использовал их и методично сохранил нажитое преимущество. А «Локомотив» 60 минут стучался в закрытую дверь. Преждевременно говорить о кризисе идей Игоря Никитина, но очевидно, что послезавтра ярославцам придется удивлять армейцев, если они рассчитывают сравнять счет в серии.

Павел Карнаухов
Ярослав Дыбленко
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
39
28
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Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»

Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
2 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
2 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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19.03 14:00
Авангард – Металлург
 - : -
19.03 17:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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