Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Дыбленко — 1 (Мамин), 45:04 — 1:0. Карнаухов — 2 (бол., Дитц, Григоренко), 49:08 — 2:0.
Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:18).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 13 (1+8+4) — 35 (12+10+13).
Судьи: Оленин, Юдаков.
17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 8393 зрителя.
Счет в серии: 1-0.
От серии ЦСКА и «Локомотива» не ждали карнавального хоккея с обилием опасных моментов и заброшенных шайб. Прагматичные ярославцы за пять матчей переехали «Витязь». В первом раунде не пришлось включать полную мощность. Армейцы потратили намного больше сил в серии с неуступчивой «Северсталью», которая затянулась до семи игр. Соответственно, получили меньше времени на восстановление. Это стоит рассмотреть как один из факторов блеклого начала второго раунда от ЦСКА. В первом периоде за хозяев отдувался вратарь Адам Рейдеборн, а нападение отсиживалось в окопах.
На контрасте с омским матчем игра в Москве клонила в сон. Кажется, смотреть противостояние Федорова и Никитина противопоказано без энергетика. В рассуждениях о системе ЦСКА много говорится о наследии прошлого главного тренера, который сейчас руководит «Локомотивом». В очном матче багаж Никитина прослеживался еще отчетливее.
Команды ввязались в рельсовый хоккей, минимизируя импровизацию и быстро расставаясь с шайбой, когда соперник шел в давление. Ярославцы эпизодами отходили от убаюкивающих схем и нагружали работой Рейдеборна. Показательна статистика бросков первого периода: 12-1 в пользу «Локомотива». Однако открыть счет так и не удалось.
Во втором периоде игра ожила. Возросли скорости, команды больше дорожили шайбой. Порядок и дисциплина — основы никитинского «Локомотива». Однако иногда нервы сдают даже у проверенных игроков. Егор Коршков умудрился с лопаты выбросить шайбу на трибуны. Сделал это на глазах главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, который смотрел матч из ложи. Судьи в поле незамедлительно наказали форварда гостей малым штрафом.
Ярославцы отбились, а затем сами заработали большинство, которое однозначно окрылило парней Никитина. В касание бросал Шалунов, но промахнулся в пустой угол, опасно подставлял клюшку Березкин. Рейдеборну вместе с защитниками пришлось потрудиться, чтобы сохранить 0:0 на табло.
Матч с ЦСКА складывался напряженно для голкипера гостей Даниила Исаева, несмотря на девять отраженных бросков за сорок минут. Любая осечка вратаря могла перевернуть игру. Касается это не только Исаева, но и Рейдеборна, который в серии с «Северсталью» не впечатлил надежностью.
Трибуны на 46-й минуте разбудил Ярослав Дыбленко, пробивший Исаева с десятого броска. Защитник смело подключился на пятак и откликнулся на передачу Максима Мамина. Чем осчастливил ветерана ЦСКА Бориса Михайлова. Впрочем, по скупым и безэмоциональным аплодисментам сложно распознать внутренние чувства легенды армейцев.
Шайба Дыбленко перезапустила игру. «Локомотив» получил удаление, которым ЦСКА оперативно воспользовался. Павел Карнаухов выиграл борьбу на пятаке и подставил клюшку под дальний бросок Даррена Дица. Москвичи выдали феноменальную реализацию моментов: два гола с четырех попаданий в створ за период.
Второй гол в большинстве предопределил исход первого матча. «Локомотив» не воспользовался аналогичным шансом в формате «5 на 4». Рейдеборн исправился за нелепые шайбы, пропущенные в серии с «Северсталью», и оформил первый «сухарь» в плей-офф. Разведка сил осталась за штабом Сергея Федорова. ЦСКА запомнился терпеливой игрой, дождался собственных моментов, использовал их и методично сохранил нажитое преимущество. А «Локомотив» 60 минут стучался в закрытую дверь. Преждевременно говорить о кризисе идей Игоря Никитина, но очевидно, что послезавтра ярославцам придется удивлять армейцев, если они рассчитывают сравнять счет в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -