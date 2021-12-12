Жуткая травма игрока сборной: его унесли со льда в крови и на носилках!

Дмитрий Воронков попал под силовой прием.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Маннинен — 18 (бол., Тихонов), 9:59 — 0:1. Воронков — 7 (Линдхольм), 17:54 — 1:1. Хартикайнен — 11 (бол., Ларсен, Гранлунд), 31:33 — 1:2. Кулемин — 13 (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45 — 1:3. Петров — 9 (бол., Кагарлицкий, Кэмпфер), 39:53 — 2:3. Маннинен — 19 (мен., п.в., Коледов), 59:49 — 2:4.

Вратари: Билялов (58:44 — 59:49) — Метсола.

Штраф: 12 — 35.

Броски: 35 (16+10+9) — 20 (5+7+8).

Судьи: Кулаков, Оленин.

12 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 6 223 зрителя.

В последнее время все чаще приходится слышать от коллег мнение, что «Зеленое дерби» уже не то. Мол, накал постепенно сходит на нет, уровень хоккея после ухода таких личностей, как Азеведо, Радулов и Умарк, упал, и команды из соседних республик потихоньку стали воспринимать частые встречи между собой как рядовые матчи регулярки. Разумеется, все это лирика и хоккеисты по-прежнему готовятся к противостоянию Татарстана и Башкортостана с особым трепетом. Просто радовать зрителей обилием шайб или потасовок удается далеко не в каждой очной встрече.

Тем не менее сегодняшнюю игру в Казани точно не назовешь скучной или унылой. «Салават Юлаев» почти половину игры вел с шатким преимуществом 3:2 благодаря голу нещадно критикуемого в этом сезоне финна Теему Хартикайнена, который за 9 лет успел стать лицом команды. «Ак Барс» игру провалил, нахватав кучу ненужных удалений, но долгое время не отпускал заклятых друзей и окончательно потерял шансы на спасение только после гола Сакари Маннинена в пустые ворота.

Однако главный момент дерби случился на 37-й минуте, когда нападающий гостей Петр Хохряков чудовищным силовым расколол одного из главных силовиков лиги и нападающего сборной России Дмитрия Воронкова, отправив его на МРТ с помощью носилок.

За последние три сезона мы привыкли, что зачастую автором скандальных силовых становится сам 21-летний форвард «Ак Барса», которого некоторые хоккеисты называют одним из самых грязных игроков КХЛ. Однако в эпизоде ниже пострадал сам Воронков. Причем в ситуации, когда ничто не предвещало потенциального повреждения.

Воронков, чуть отпустив от себя шайбу, на скорости входил в чужую зону и, по-видимому, планировал прокинуть шайбу мимо Хохрякова и оббежать оппонента. Но тут никогда не замеченный в грязных силовых 62-й номер уфимцев решил сыграть не в шайбу, а неожиданно пошел в тело и в прямом смысле вынес Дмитрия локтем в голову, получив за это более чем заслуженные 5+20.

Спустя несколько секунд после ужасного удара Воронков, как и полагается настоящему бойцу, попытался встать, но в итоге покидать лед ему пришлось только с помощью носилок и выскочившей на лед бригады медиков. Что будет с Воронковым, покажет только экстренная томография. Но сейчас есть все поводы полагать, что Алексей Жамнов на Кубке Первого канала может недосчитаться одного из сильнейших силовых форвардов страны.