Молодые хоккеисты России губят свое будущее. Сидят без дела в ожидании отправки в Америку

Обзор дня Алексея Шевченко

Матч дня

В Казани шла борьба за первое место в конференции и «Ак Барс» победил «Автомобилист». Да еще как! Видимо, вот такой хоккей и ждет главный тренер Дмитрий Квартальнов от своих игроков. Бой с первых секунд, большое давление, а затем удержание преимущества в счете, без явных попыток что-то создать у чужих ворот в дальнейшем. Только контратаки, только выжидание шансов, никакого творчества. Для этого, конечно, нет смысла держать столько индивидуально сильных хоккеистов в клубе, но никто не будет отказываться от Доуса, Зарипова или Да Косты. Клуб может себе это позволить, да уровень их мастерства такой, что они могут быть полезны и при такой тактике. Никому такой хоккей не нравится, на это трудно смотреть, но к Дмитрию Квартальнову не подкопаешься. Он справедливо покажет счет на табло, турнирное место «Ак Барса» и будет делать вид, что не понимает, чего от него хотят.

Впрочем, слишком много «но», чтобы эта игра приносила результат стабильно. Например, казанские хоккеисты все равно удаляются и дают шанс сопернику. Очень важно иметь стабильного голкипера, но все вратари, которые есть в наличии, редко проводят 3-5 матчей на одном уровне.

Пожалуй, впервые так явно были обнажены проблемы и у «Автомобилиста». За победами, за местом в таблице было не разглядеть слабые места, но они есть. Говорить об этом удобно именно после поражений. Оборона у команды совсем не идеальна, да, в команду приедет иностранный защитник, но не думаю, что легионер решит все проблемы. И посмотрите, что организованный казанский клуб сделал с атакой Билла Питерса. Ее просто не было видно, боюсь, что возвращение Павла Дацюка все кардинально не изменит. На средние клубы этого будет хватать, но «Автомобилист» же хочет обыгрывать сильных.

Перелом

Накануне в уфимском издании вышло интервью спортивного директора «Салавата Юлава» Василия Чижова, в котором он дал ответы на многие вопросы. Например, он объяснил, почему не играет Родион Амиров. Мол, в сборной на Евротуре у него была совсем другая роль и иная ответственность, а на клубном уровне эмоционального подъема слишком мало. Там еще много интересных вещей, но как же слова менеджера меняли окраску во время игры против «Салавата Юлаева». После первого периода я, например, был полностью согласен с директором, команда выигрывала 2:0, и было непонятно, куда тут поставить Родиона, чтобы он был полезен. Но после перерыва нашлось бы место и для Амирова. У хоккеистов уфимского клуба словно украли способность создавать моменты. Конечно, пригодились бы люди, которые шли вперед, запутывали неидеальную оборону соперника и приносили результат. Но команда уступила 2:3 в овертайме, причем, в дополнительное время серьезную ошибку допустил тот, кого привел в команду именно Василий Чижов — Маркус Гранлунд.

Еще из интересного отметим слова директора о Михаиле Воробьеве. Напомним, что этому хоккеисту дали 120 миллионов рублей на три года и сейчас он не попадает в состав. — Мише надо включить максимальные обороты, чтобы просто не быть хуже других", — сказал Василий Чижов. Вообще это приговор. В клубе стали понимать, что поторопились с таким жирным контрактом.

Молодые остаются

Системе «Авангарда» удалось уговорить двух игроков юниорской сборной остаться в России. Всеволод Гайдамак и Артем Кулаков подписали контракт с клубом, в КХЛ им объективно очень рано, оба начнут в «Омских Ястребах», а дальше уже как пойдет. Парни были выбраны на импорт-драфте, оба были закреплены за клубами лиги Онтарио, но в конце концов не выдержали неопределенности с будущим. Поздно, очень поздно спохватились, потеряли несколько месяцев своей карьеры, но хотя бы сейчас приняли правильное решение.

С Всеволодом я связывался 1 июля, когда за океаном выбирали молодежь. «В России созданы все условия для меня, но и поездка в Канаду — серьезный вызов, — говорил тогда он. — В ближайшее время мы с семьей примем решение по дальнейшему развитию». Думали четыре месяца, но, может быть, хоть их шаги образумят и других парней, который ждут отправки за океан.

По моим данным, «Авангард» ежедневно предпринимает попытки договориться с Алексеем Прокопенко, но хоккеист, а также его агент все надеются, что получится перебраться в «Гатино». Такое ощущение, что Прокопенко новости не читает. В Канаду не только никого не пускают, но и турнир в лиге Квебека превратился в настоящий кошмар. Сейчас там сделали «пузырь», но нет сомнений, что скоро прекратят мучение. А время идет. Прокопенко хотел отправиться в Америку, чтобы быть на виду у скаутов перед драфтом НХЛ, но разве он не понимает, что, сидя дома, просто губит свое будущее? Кто выберет игрока, который не играет? Кто захочет связываться со спортсменом, который отказывается от возможности выступать в турнире, предпочитая бездельничать? Такое ощущение, что некоторые молодые игроки живут в каком-то своем мире.