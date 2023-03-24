Дальневосточная сказка продолжается. «Адмирал» выиграл в Казани и вернул серию домой
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Гутик — 1 (Лисовец), 35:01 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев), 37:26 — 0:2. Радулов — 7 (бол., Лямкин, Юдин), 51:15 — 1:2.
Вратари: Билялов (58:56) — Серебряков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 50 (11+22+17) — 20 (11+9+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
24 марта. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
Казалось, что выиграв один матч во Владивостоке, «Ак Барс» выполнил свою главную задачу. Оставалось закончить серию дома и не возвращаться во Владивосток. Но у «Адмирала» был мощнейший настрой: команда и так выдает максимум, ей точно нечего терять.
Первый период команды начали активно, но до голов дело так и не дошло — классно играли вратари. Тимур Билялов в одном из эпизодов даже получил повреждение и долго не мог подняться со льда, но все-таки продолжил встречу.
В концовке второго периода он спас команду после броска в упор, но Гутик из-за ворот смог протолкнуть шайбу в сетку. Арбитрам пришлось прибегнуть к видеопросмотру, который показал, что шайба полностью пересекла линию ворот.
Кажется, казанцы какое-то время находились в шоке от пропущенной шайбы и пропустили контратаку. Точный бросок нанес Николай Чебыкин.
За первые два периода гостей ни разу не удаляли, но в третьем казанцы увеличили напор. Александр Радулов классно показал нарушение на себе, но большинство удалось реализовать только со второго раза.
Хозяева атаковали до последнего, но так и не смогли пробить Серебрякова еще раз. «Адмирал» возвращает серию во Владивосток, и кажется, что вполне может продлить ее до седьмого матча.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -