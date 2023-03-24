Водил пьяным и буянил в отеле. Талантливый нападающий выиграл три кубка, но запомнился другим

История Ярослава Косова.

Ярослав Косов — один из самых титулованных и скандальных игроков КХЛ одновременно. Нападающий трижды становился обладателем Кубка Гагарина, неоднократно нарушал режим и попадал в резонансные ситуации, которые мешали развиваться его карьере.

Попал в серьезную аварию

Ярослав родился в Магнитогорске, там же он начал заниматься хоккеем, а его первым клубом в КХЛ стал «Металлург». Находясь в родной команде, форвард ни разу не попадал в громкие скандалы, но у него были серьезные проблемы с режимом. Игрок часто ходил в ночные клубы, а иногда с вечеринок его забирали партнеры по команде или главный тренер, но все это не придавалось огласке из-за статуса игрока.

В октябре 2011 года Косов попал в серьезную аварию. Хоккеист возвращался домой в темное время суток, и на одном из перекрестков в «Фольксваген» Ярослава на большой скорости влетела «шестерка», после чего иномарка врезалась в бетонный столб и стала похожа на груду металла. Вины спортсмена в ДТП не было — он ехал по главной дороге и не нарушал правил дорожного движения.

«От гибели Ярослава спасли подушки безопасности. Однако травм избежать не удалось. Наш игрок получил смещение позвонков и легкое сотрясение мозга, надеемся, что через неделю он снова выйдет на лед», — говорил пресс-секретарь молодежки «Магнитки» Кирилл Черепанов.

К счастью, хоккеисту удалось избежать серьезной травмы и быстро вернуться на лед — уже через две недели после аварии Ярослав играл за «Стальных Лис». В том же сезоне нападающему удалось закрепиться в основной команде.

Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Водил такси в нетрезвом виде

Косов не отличался высокой результативностью, но зато умело пользовался своими внушительными габаритами и был незаменимым игроком в нижних звеньях. Вместе с «Металлургом» Ярослав дважды выиграл Кубок Гагарина, а впервые покинул родной город хоккеист лишь в 2017 году — тогда магнитогорский клуб произвел обмен с «Ак Барсом», в результате которого в Казань переехал Ярослав Косов, а в обратном направлении проследовал Андрей Чибисов, выступающий в «Металлурге» по сей день.

В сезоне-2017/18 Косов помог своей новой команде выиграть третий Кубок Гагарина, Ярослав принял участие в 11 матчах плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Казанский клуб был заинтересован в том, чтобы сохранить форварда, и сделал ему квалификационное предложение, но из-за скандала, в который угодил Косов, руководство «Ак Барса» решило обменять нападающего в «Спартак».

В мае 2018 года в Казани проходило празднование чемпионства, на котором был и Косов. После торжества хоккеисту нужно было вернуться на клубную базу, поэтому он вызвал такси. Во время поездки Ярослав понял, что ему не нравится манера езды водителя, поэтому он решил сесть за руль сам.

К несчастью для спортсмена, машину остановили сотрудники ГИБДД, которые составили на нападающего протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если судить по фотографиям, то Косов совсем не был расстроен из-за произошедшего, наоборот, хоккеист находился в хорошем настроении и улыбался, а его партнер по команде Александр Свитов, который, как оказалось, находился с Ярославом в одном автомобиле, позировал на фоне патрульной машины.

Через несколько часов после происшествия на официальном сайте «Ак Барса» вышло заявление, в котором клуб осудил поведение хоккеиста: «В ночь на 31 мая нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов был задержан сотрудниками ГИБДД МВД по РТ. На месте был составлен протокол об отстранении игрока от управления транспортным средством. Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия. Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба. Помимо административных мер к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК «Ак Барс».

Спустя несколько дней к болельщикам обратился и Александр Свитов, принесший извинения за неподобающее поведение и осудивший действия партнера по команде: «Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и ее последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец двоих детей, я категорически осуждаю подобные выходки. Несмотря на то что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное больше не повторится».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Устроил дебош в отеле

В «Спартаке» нападающий тоже надолго не задержался — в декабре контракт между московским клубом и Косовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Следующей командой для Ярослава стал «Нефтехимик». У нападающего были отличные шансы для того, чтобы перезагрузить карьеру и стать лидером нижнекамского клуба, но через две недели после трансфера он попал в очередной скандал.

30 декабря 2019 года форвард вместе со своей новой командой приехал в Казань на игру против «Ак Барса», но в заявку на матч Косов не попал и поэтому решил остаться в отеле Marriott, расположенном в центре столицы Татарстана. Примерно в 16 часов сотрудники гостиницы были вынуждены вызвать полицию из-за неадекватного поведения Ярослава Косова. Спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил по коридорам отеля и громко ругался матом. В итоге хоккеиста доставили в ближайший отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ярославу выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили.

В этот же день контракт между Косовым и «Нефтехимиком» был расторгнут, но известно об этом стало лишь спустя две недели, когда всплыли подробности о пьяном дебоше нападающего. «30 декабря по обоюдному согласию контракт с Косовым был расторгнут, причем без всякой компенсации. Мы хотели расстаться тихо, поэтому не опубликовали данную информацию на клубном сайте. Хотели помочь Косову. Но его, похоже, уже никто и ничто не исправит», — рассказал директор «Нефтехимика» Раиль Якупов.

После этого инцидента Косов успел поиграть за «Трактор» и «Авангард», а текущий сезон форвард пропустил. Возможно, мы еще увидим Ярослава на льду, ведь о завершении карьеры он не заявлял.