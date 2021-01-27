Звездный игрок НХЛ рассказал секрет, как не опьянеть на вечеринке

Легенда НХЛ 90-х — начала 2000-х, ныне тренер китайской команды КХЛ «Куньлунь» Алексей Ковалев поделился способом трезвого времяпрепровождения на командном сплочении или празднике.

— Читали биографию нападающего Шона Эйвери?

— Нет.

— Он утверждает, что в ваше время в НХЛ чуть ли не все только пили и гуляли в свободное время.

— Я сам непьющий человек. Летом только могу себе чуть-чуть позволить. Но у меня всегда было правило, когда я еще являлся действующим игроком, что во время сезона никакого алкоголя.

— А как же победа в Кубке Стэнли-1994 в составе «Рейнджерс»?

— Уже можно было. Сезон-то окончен.

— Но в НХЛ же вам встречались такие люди, да и от командных сплочений никуда не деться.

— Берешь одну бутылку пива и весь вечер ходишь с ней, делая вид, что пьешь. Меня научили еще одному приему. Приносят шоты, выпиваешь со всеми, потом якобы пивом запиваешь, а на самом деле сливаешь в бутылку. Минут 15-20 походил, и уже никто на тебя не обращает внимание. И тем более не следит, выпил ли ты свое пиво.

Алексей Ковалев возглавил «Куньлунь» летом прошлого года. На данный момент китайский клуб занимает последнее место в Восточной конференции.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Алексеем Ковалевым можно прочитать здесь.