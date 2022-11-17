Знарок — о прыгнувшем на лед болельщике: «Первый раз такое вижу. Прославились — он молодец»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал эпизод с выбеганием болельщика на лед во время матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:2).

В конце третьего периода за бортик перепрыгнул фанат «Ак Барса» в национальной тюбетейке. Сегодня в Казани был матч с татарским колоритом, фанаты надевали традиционные национальные костюмы, все судейские комментарии дублировались на два языка.

«Честно скажу, первый раз такое вижу. Обычно только на футболе видел. Получилось, что прославились — он молодец. Вообще атмосфера была шикарная сегодня. Сказать что-то по-татарски? Я уже пробовал, но знаете, сегодня очень устал. Давайте не сегодня», — сказал Знарок.