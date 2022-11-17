Тамбиев: «Результатом доволен, а качество игры было не лучшим»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1).

— Результатом доволен, а качество игры, в силу ряда объективных причин, сегодня было не лучшим. Сегодня было много неправильных действий, не было того, что мы вкладываем в игроков. Соперник нас сегодня просто не наказал и Серебряков подчистил наши ошибки. Выжали максимум из этой игры, есть два очка. Надеюсь, сделаем правильные выводы после этого матча.

— Оба матча с «Динамо» выдались схожими, на концовки, кажется «Адмиралу» не хватает немного сил, цепкости...

— Мы играем по счету, вели 2:0 и должны были более конкретно действовать во многих ситуациях: на бортах, в единоборствах, больше в контратаки убегать. В третьем периоде очень вяло играли и «Динамо» владело инициативой. Все же матч во Владивостоке другой был. Мне качество игры сегодня не понравилось, и не только в третьем периоде дело. Во многих моментах хватает проблем.