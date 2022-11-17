Кудашов прокомментировал дебют 16-летнего нападающего Игоря Чернышова за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал дебют нападающего Игоря Чернышова за основную команду.

Он стал самым молодым новичком в истории «Динамо» в лиге, сыграв первый матч в 16 лет и 352 дня.

— Сегодня состоялся исторический дебют. В составе вышел самый молодой в истории «Динамо» игрок — Игорь Чернышов. Когда приняли решение, как его оповестили, кто ему сказал?

— Вся наша молодежка и все перспективные ребята находятся под нашим вниманием. Чернышова мы летом привлекали. Сейчас следили за его выступлением на турнире в Санкт-Петербурге. Там большая группа наших ребят играла в составе сильной юниорской сборной России. Мы знаем по стране 2005 год, знаем, что и от кого ждать. Настало время потихоньку вводить. В следующем месяце планировали подводить еще одну группу ребят. Случилась ситуация с травмами и болезнями, появилась возможность Игоря привлечь. Жаль, что удалось сыграть только одну смену, но это тоже важный момент, когда-то все так начинали. Еще из позитивного можно отметить игру Богдана Тринеева в центре — сыграл сегодня лучше обычного, что немаловажно.

— Чернышов продолжит с основой тренироваться или вернется в молодежку?

— Останется пока у нас. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я придерживаюсь философии, что лучше играть, чем сидеть. Игра у молодежки в один в день с нашей, так что посмотрим. Он на ходу сейчас. Конечно, хотелось бы больше ему игрового времени дать.