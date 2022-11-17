Знарок — о здоровье Евсеева: «Следующий матч не будет играть. А удар в колено... Хотите за меня штраф заплатить?»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал эпизод с травмой защитника Никиты Евсеева в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:2).

Евсеев покинул лед после удара коленом Никиты Комарова. Комаров был удален до конца матча (5+20).

«Евсеев? Следующую игру он точно вряд ли будет играть. А дальше ждем информации. Врачи завтра обещали, что все будет ясно. Но когда так в колено едут... Не могу я оценить этот момент сейчас, есть кому его оценивать. Хотите за меня штраф заплатить? Есть кому определять. Это хоккей — мужской вид спорта», — сказал Знарок.