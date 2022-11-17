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17 ноября, 23:18

Кудашов: «Вопрос о возвращении Уила и О'Делла — сложный. У обоих неприятные вещи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).

— Пропадает уверенность, когда долго не можешь забить. У нас есть игроки с одной или двумя шайбами, а некоторые вообще без единой заброшенной. Общекомандная неуверенность — где-то ребята пытаются на результат сыграть, делают неправильные акценты в игре. Чтобы забить гол, нужно сильно этого хотеть, видимо, недостаточно и не с той энергии вкладываются в броски.

— Насколько сложно было формировать состав на сегодняшний матч?

— Мы никогда не отходили от плана и не будем отходить от него. Планировали в это время вводить большую группу молодежи. У нас из молодежки и юниорки много ребят. Сегодня не получилось Чернышова достаточно задействовать, потому что не планировали, что игра так пойдем. Игроки должны проходить через этот путь, не только какие-то большие и опытные дядьки должны игры вытаскивать. Молодые должны научиться выигрывать в таких матчах. У нас должен быть боевой комплект, чтобы дальше на что-то серьезное рассчитывать.

— Чего ждете от подписания Алексея Потапова?

— У нас много молодежи и нужен еще один такой дядька. Сегодня он играл с двумя молодыми игроками, так и сейчас мы планируем это использовать, чтобы молодые себя поувереннее чувствовали. Ну и победный опыт у него есть, что немаловажно. Он выигрывал кубки, такой проверенный боец.

— Когда вернутся О'Делл и Уил?

— Задача все равно стояла, чтобы играла молодежь. Хорошо это или плохо — другой момент. Так или иначе это все игроки, которые в обойме у нас с начала сезона. Вопрос о возвращении Уила и О'Делла — сложный. У обоих неприятные вещи.

— В ближайших играх не ждать?

— Не могу сказать. Все размыто. Может и в ближайших, а может и нет.

Источник: https://dynamo.ru/news/229795-aleksey_kudashov____u__nas_doljen_byit__boevoy_komplekt__
Алексей Кудашов
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