Кудашов: «Вопрос о возвращении Уила и О'Делла — сложный. У обоих неприятные вещи»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).
— Пропадает уверенность, когда долго не можешь забить. У нас есть игроки с одной или двумя шайбами, а некоторые вообще без единой заброшенной. Общекомандная неуверенность — где-то ребята пытаются на результат сыграть, делают неправильные акценты в игре. Чтобы забить гол, нужно сильно этого хотеть, видимо, недостаточно и не с той энергии вкладываются в броски.
— Насколько сложно было формировать состав на сегодняшний матч?
— Мы никогда не отходили от плана и не будем отходить от него. Планировали в это время вводить большую группу молодежи. У нас из молодежки и юниорки много ребят. Сегодня не получилось Чернышова достаточно задействовать, потому что не планировали, что игра так пойдем. Игроки должны проходить через этот путь, не только какие-то большие и опытные дядьки должны игры вытаскивать. Молодые должны научиться выигрывать в таких матчах. У нас должен быть боевой комплект, чтобы дальше на что-то серьезное рассчитывать.
— Чего ждете от подписания Алексея Потапова?
— У нас много молодежи и нужен еще один такой дядька. Сегодня он играл с двумя молодыми игроками, так и сейчас мы планируем это использовать, чтобы молодые себя поувереннее чувствовали. Ну и победный опыт у него есть, что немаловажно. Он выигрывал кубки, такой проверенный боец.
— Когда вернутся О'Делл и Уил?
— Задача все равно стояла, чтобы играла молодежь. Хорошо это или плохо — другой момент. Так или иначе это все игроки, которые в обойме у нас с начала сезона. Вопрос о возвращении Уила и О'Делла — сложный. У обоих неприятные вещи.
— В ближайших играх не ждать?
— Не могу сказать. Все размыто. Может и в ближайших, а может и нет.
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