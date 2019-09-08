Знарок о поражении «Спартака»: «Решили поиграть в открытый хоккей. С нашей стороны это непозволительно»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражений в матче против минского «Динамо» (4:5).

— Сегодня мы решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. В периоде было и движение и моменты, но пропустили две шайбы. Потом вроде бы как вытаскиваем — 4:2... И опять пошли в открытый хоккей играть. Ошибки... Тактические ошибки. Моменты нужно использовать — их сегодня было предостаточно. А удаление в конце матча решило ход игры. (Алена Гребенькова)

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