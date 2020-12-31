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Знарок — о поражении рижскому «Динамо»: «Совершили очень много непонятных ошибок»

04:27
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:5).

«Совершили очень много непонятных ошибок, из этого складывается игра. Практически в большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться после 0:6. Может быть уже просто усталость... Один и тот же состав играл практически», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.

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