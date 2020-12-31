Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:5).

«Совершили очень много непонятных ошибок, из этого складывается игра. Практически в большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться после 0:6. Может быть уже просто усталость... Один и тот же состав играл практически», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.