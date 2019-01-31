Зинэтула Билялетдинов: "Романов меня переиграл"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА (4:5) и поделился мнением о первой шайбе в КХЛ своего внука Александра Романова, выступающего за армейцев.

– Мы готовились к матчу, и я скажу, что ребята старались, играли неплохо. Но такое большое количество удалений непозволительно, и из-за этого и проиграли. Играли уже в пять защитников. Глупые удаления. Есть над чем работать.

– Первый гол Романова в КХЛ вас расстроил или порадовал?

– Каждый делает свою работу. Он свою, я свою. В этом случае он меня переиграл.

– Вы можете представить в своей команде 19-летнего защитника, который будет у вас появляться при "4 на 4" и при этом подключаться в атаку?

– У меня нет такого защитника. Но это, наверное, доверие тренера. Заслуга тренера, который дает возможность играть в любых ситуациях. Они работают. Мы тоже работаем. Но у меня такой возможности нет.

– Мы давно не видели такой агрессивный "Ак Барс". ЦСКА можно победить только активной игрой?

– Только дисциплина должна быть на высоком уровне. С такой командой нельзя так много удаляться. Одного-двух уже хватает, чтобы проиграть. Мы работаем и знаем, чего хотим. К сожалению, у нас пока неудачно все проходит. Но мы поправим ситуацию. И будем достойно играть.

– У вас есть задача занять какое-то место на Востоке? Или вам все равно, с кем играть в плей-офф?

– Ну, я не могу сказать, что мы плохо играем. Но у нас есть нюансы, которые не позволяют выигрывать. Разные нюансы. Надо просто избавляться от этого. И готовиться к плей-офф.

– Свитов и Зарипов вернулись в состав. Как бы вы оценили их игру?

– Они долго не играли. Первый матч. То, что они делали на сегодняшний день – как есть, так есть. Будем надеяться, что они будут играть лучше.

– Когда ждать Маркова?

– Пока по Маркову не могу ничего сказать. Но он уже тренируется. (Игорь Еронко)