Журналист Марк Спектор: «Слепышев некомфортно чувствовал себя в Канаде»

Журналист Sportsnet Марк Спектор объяснил, почему нападающий Антон Слепышев решил не возвращаться в Северную Америку и подписал новый контракт с ЦСКА. В НХЛ форвард выступал за «Эдмонтон» на протяжении трех сезонов и за это время провел 102 матча, набрав 23 (10+13) очка.

— Многие об этом не знают, но Слепышев некомфортно чувствовал себя в Канаде. Не уверен в этом, но мне говорили, что они с женой также хотят растить детей в привычной культуре — в России.

Наверное, это и повлияло на его решение подписать двухлетний контракт с ЦСКА, вместо соглашения на год с «Эдмонтоном» (это если отбрасывать денежный вопрос).

Кто-то хочет ехать в Северную Америку, кто-то — нет. Остается только пожелать ему удачи.