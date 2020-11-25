Жафяров — лучший игрок вторника в КХЛ
11:47
Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров признан лучшим игроком вторника в КХЛ, сообщает Twitter лиги.
В матче против «Автомобилиста» (5:1) 26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. За форварда нижегородцев проголосовал 34% болельщиков на странице КХЛ «ВКонтакте».
Нападающий @torpedonn Дамир Жафяров 5-й раз в карьере набрал 3 очка за матч и, получив 34% голосов болельщиков, стал игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/001lkjlj1t— КХЛ (@khl) November 25, 2020
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