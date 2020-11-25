Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров признан лучшим игроком вторника в КХЛ, сообщает Twitter лиги.

В матче против «Автомобилиста» (5:1) 26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. За форварда нижегородцев проголосовал 34% болельщиков на странице КХЛ «ВКонтакте».