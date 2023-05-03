Земченок подписал контракт со СКА на три сезона

Защитник Артем Земченок стал игроком СКА, сообщает официальный Telegram-канал клуба из Санкт-Петербурга 3 мая.

31-летний российский хоккеист подписал контракт с армейцами на три сезона.

Ранее Земченок выступал за «Металлург» с 2020 года.

В сезоне-2022/23 защитник набрал 7 (0+7) очков в 57 матчах за магнитогорцев в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф хоккеист принял участие в 10 играх и не отличился результативными действиями.