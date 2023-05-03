Терещенко жалеет, что не уехал в НХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко рассказал, почему во время карьеры не уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«В свое время я, к сожалению, не уехал в НХЛ. Я, наверное, жалею. Жалею, что не попробовал. Но каждый выбирает свой путь. Из-за чего не получилось переехать в НХЛ? В свое время приглашали, но я не поехал. Думал, что еще здесь поиграть надо. Но это мне так говорили. Потом уже агенты не хотели, чтобы я туда уезжал. Это был достаточно сложный и тяжелый процесс. Агентам было невыгодно отпускать в НХЛ. Лукавить не буду, у меня в России были хорошие условия. Если бы я знал..., то этот шаг сделал бы», — приводит слова Терещенко Legalbet.

За свою карьеру Терещенко поиграл за московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард» и минское «Динамо». Хоккеист три раза становился чемпионом мира в составе сборной России.

В 2000 году форвард был выбран в третьем раунде под общим 91-м номером клубом «Даллас Старз».