Заявление "Спартака" о задержании игрока клуба с поддельными правами

В хоккейном "Спартаке" отказались комментировать появившуюся информацию о поддельных водительских правах нападающего московской команды Михаила Котляревского.

– В настоящее время хоккеист вместе с командой продолжает тренировки на сборе в Чехии, – сообщили "СЭ" в пресс-службе московского клуба.

Ранее СМИ сообщили о том, что 13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением 22-летнего Котляревского. По их данным, водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, оказавшееся поддельным.

В сезоне-2018/19 форвард провел за "Спартак" 4 матча в регулярном чемпионате и пять – в плей-офф, но результативными баллами не отметился. В его активе также 43 игры и 12 (6+6) очков за "Химик" в ВХЛ. (Евгений Белоусов)