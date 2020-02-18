Защитник «Йокерита» Кивисте и игрок «Куньлуня» Мерфи дисквалифицированы на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Йокерита» Томми Кивисте и хоккеиста «Куньлуня» Тревора Мерфи на один матч регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

В 3-м периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:0) защитник «Йокерита» Кивисте получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры (5+20 минут). Поскольку у финна в этом сезоне уже был дисциплинарный штраф до конца игры, по регламенту его положено дисквалифицировать на один матч. Также, Кивисте получил индивидуальный денежный штраф.

Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи получил третий для себя в сезоне дисциплинарный штраф (10 минут) во время матча регулярного чемпионата с «Металлургом» (1:2). По регламенту, игрок должен пропустить одну встречу. Таким образом, Мерфи не сможет помочь «Куньлуню» в последнем для команды матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 против рижского «Динамо», которая состоится 24 февраля.