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Защитник «Витязя» Егор Воронков переболел коронавирусом

09:03
Егор Воронков. Фото ХК «Витязь».
Егор Воронков. Фото ХК «Витязь».
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Защитник «Витязя» Егор Воронков рассказал о предсезонной подготовке клуба в условиях пандемии коронавируса.

— Коронавирус обошел вас стороной?

— Я чувствовал, что немного захворал. Наверно, это все-таки был ковид. Пришел, сдал анализ, который выявил антитела. Это было летом, как раз недели за две до начала предсезонки. Хорошо, что так получилось — могло быть хуже, — цитирует Воронкова «Известия».

— Как готовились в период жесткого карантина весной и в начале лета?

— Много тренировался на свежем воздухе со своим личным тренером. Потом нашли небольшой лед и перешли на него.

— На что может рассчитывать «Витязь» в предстоящем сезоне? Будете пытаться повторить прошлогодний старт, когда в октябре лидировали в регулярном чемпионате?

— Думаю, не стоит зацикливаться на минувшем сезоне и пытаться что-то повторить. Нам поставили задачу выйти в плей-офф. А там уже зацепиться за серию, если получится.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1054062/aleksei-fomin/letom-u-menia-byli-vyiavleny-antitela

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