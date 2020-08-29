Защитник «Витязя» Егор Воронков переболел коронавирусом
Защитник «Витязя» Егор Воронков рассказал о предсезонной подготовке клуба в условиях пандемии коронавируса.
— Коронавирус обошел вас стороной?
— Я чувствовал, что немного захворал. Наверно, это все-таки был ковид. Пришел, сдал анализ, который выявил антитела. Это было летом, как раз недели за две до начала предсезонки. Хорошо, что так получилось — могло быть хуже, — цитирует Воронкова «Известия».
— Как готовились в период жесткого карантина весной и в начале лета?
— Много тренировался на свежем воздухе со своим личным тренером. Потом нашли небольшой лед и перешли на него.
— На что может рассчитывать «Витязь» в предстоящем сезоне? Будете пытаться повторить прошлогодний старт, когда в октябре лидировали в регулярном чемпионате?
— Думаю, не стоит зацикливаться на минувшем сезоне и пытаться что-то повторить. Нам поставили задачу выйти в плей-офф. А там уже зацепиться за серию, если получится.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1054062/aleksei-fomin/letom-u-menia-byli-vyiavleny-antitela