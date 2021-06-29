Радил перешел из «Спартака» в рижское «Динамо»

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил стал игроком рижского «Динамо», информирует сайт латвийского клуба. Срок соглашение с 30-летним чехом не сообщается.

В прошлом сезоне Радил провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (19+13) очков. В Кубке Гагарина у него три матч и ноль очков.