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Радил перешел из «Спартака» в рижское «Динамо»

15:19
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Нападающий «Спартака» Лукаш Радил стал игроком рижского «Динамо», информирует сайт латвийского клуба. Срок соглашение с 30-летним чехом не сообщается.

В прошлом сезоне Радил провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (19+13) очков. В Кубке Гагарина у него три матч и ноль очков.

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