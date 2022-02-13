Защитник «Торпедо» Пайгин может продолжить карьеру в шведском клубе

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин близок к переходу в шведский клуб «Тимро», сообщает Expressen. Шведы уже предложили контракт 27-летнему россиянину.

В этом сезоне КХЛ Пайгин провел 45 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина не попало.

Нижегородскую команду уже покинул шведский защитник Теодор Леннстрем, который ушел в «Фэрьестад». Также появилась информация, что в чемпионате Швеции продолжит карьеру нападающий «Торпедо» Марек Гривик.