Артем Галимов рассказал об игре в одной тройке с Кагарлицким и Коваленко

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги контрольного матча против «Локомотива» (3:2).

«В первом периоде было тяжеловато, потом, видимо, нащупали свою игру и довели дело до победы. В моменте с голом набрасывал в сторону ворота, шайба там, похоже, от конька отскочила.

Что касается игры с Кагарлицким и Коваленко, мы тренировались этим звеном, сейчас вышли вместе. Вроде как чуть-чуть получилось, посмотрим, что будет дальше», — цитирует игрока сайт КХЛ.