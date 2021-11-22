«Витязь» по буллитам проиграл «Северстали»

«Витязь» проиграл «Северстали» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 11-й минуте Нико Оямяки вывел хозяев вперед. Иван Емец на 56-й минуте сравнял. Решающий буллит в активе Игоря Гераськина.

«Северсталь» набрала 40 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Витязя» 24 очка и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Оямяки — 20 (Одетт), 10:18 — 1:0. Емец — 3 (Тимашов, Моисеев), 55:39 — 1:1.

Победный буллит: Гераськин.

Вратари: Ежов — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (11+9+4+2) — 29 (7+6+13+3).

Судьи: Ансонс, Мочалов.

22 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».