Защитник «Спартака» Никишин рассказал, что в детстве мечтал играть в нападении

Игрок обороны «Спартака» Александр Никишин в интервью «СЭ» объяснил желание подключаться к атакам.

— Согласны, что вы по стилю «североамериканский защитник»?

— На самом деле, не знаю какой у меня стиль. Так получилось, что с детства стараюсь играть так, как сейчас.

— В детстве тренеры не пытались бить по рукам за постоянные подключения и авантюрные решения?

— Мне иногда говорят, мол, давай попроще. Понятное дело, если ты не обрезаешься и делаешь какое-то полезное действие в своей смене, то тебе ничего не скажут. Но если ошибешься и создашь момент у своих ворот, тебе, разумеется, что-то предъявят. В этом плане нужно действовать с двойной ответственностью. В тех же «Крыльях» мне, наоборот, говорили: «У тебя получается! Давай, подключайся!» Бывало, что с партнером по паре мы вообще могли вдвоем на пятаке оказаться. С Дмитрием Вишневским в «Спартаке» иногда так же получается. У меня всегда сидит в голове фраза, что лучшая оборона — это атака.

— В нападение не просились?

— Постоянно просился в нападение, но мне сразу говорили: «Нет, будешь играть в обороне». И отец, и мой первый тренер вместе пришли к тому, что мне лучше будет в защите. Можно сказать, угадали. Когда переехал из Орла в Москву, то снова просился в нападение, и на тренировках меня ставили, но на играх всегда был в защите.