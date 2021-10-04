Защитник «Сочи» рассказал, что изменилось в команде с приходом Андрея Назарова

Защитник «Сочи» Иван Мищенко, набравший два очка в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:7), рассказал о том, что изменилось в команде с приходом Андрея Назарова на пост главного тренера.

— Андрей Назаров на пресс-конференции признался, что действительно сам немного переборщил с психологическими вливаниями.

— Не скажу, что было что-то особенное перед игрой. Мне кажется, каждый из нас и без каких-то дополнительных слов понимал, что надо прерывать неудачную серию. Но эмоции нас захлестнули.

— Скажите для болельщиков простыми словами, что изменилось в тренировках с приходом нового главного тренера?

— Мне кажется, уже вчера можно было заметить, что борьбы стало больше. Втыкались в соперника, старались играть без прокатов. Добавили в агрессии, старались в каждой смене навязать жесткую борьбу.

— Такой хоккей требует от хоккеистов много здоровья.

— Да, поэтому тренировки стали чуть другими. Мы должны научиться играть в хоккей, где требуется отдавать много энергии. Сейчас тяжело перестраиваться, но потом, уверен, станет легче.

— Нельзя вас про драку не спросить. С чего все началось?

— На синей линии столкнулись, потом соперник сунул мне перчатку в лицо. Тут мне уже ничего не оставалось, кроме как начать с ним драться.

— Никто из вас в итоге акцентированно не попал.

— Да. Все мимо полетело (улыбается).

— Вам же нечасто приходилось драться?

— Да, может раза три-четыре всего. В «Сочи» подрался впервые.

— Что Андрей Викторович вам сказал после игры?

— Пока ничего. Вечером собрание, наверное, что-то тогда скажет.

— Он всегда приветствует, когда кто-то из хоккеистов может дать «огня» на льду.

— На первом собрании он сказал, что надо играть для болельщиков, и каждый должен сделать так, чтобы наш хоккей было интересно смотреть.

— Когда «Сочи» прервет черную полосу?

— Поверьте, мы делаем для этого все возможное. Никому не нравится проигрывать. Завтра новая игра, будем стараться побеждать.