В КХЛ рассказали о коммерческой составляющей показа матчей на ESPN

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о коммерческой составляющей показа матчей лиги на американском телеканале ESPN.

«В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта. Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Далеко не каждое спортивное событие заслуживает подобного.

Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место. Иным образом реализация телевизионных прав невозможна. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте», — цитирует Доброхвалова RT.

Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.