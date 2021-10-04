В КХЛ рассказали о коммерческой составляющей показа матчей на ESPN
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о коммерческой составляющей показа матчей лиги на американском телеканале ESPN.
«В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта. Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Далеко не каждое спортивное событие заслуживает подобного.
Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место. Иным образом реализация телевизионных прав невозможна. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте», — цитирует Доброхвалова RT.
Американский телеканал ESPN будет транслировать матчи КХЛ в сезоне-2021/22.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/914064-dobrohvalov-kommercheskaya-sostavlyayuschaya-khl-espn
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