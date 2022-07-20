Защитник «Сибири» Мерфи срочно улетел в Канаду и пропустит часть предсезонки

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи был вынужден срочно улететь в Канаду. Он вынужденно пропустит часть подготовки к новому сезону КХЛ.

«Мерфи придется частично пропустить подготовку к сезону в связи тяжелой болезнью отца. Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!» — говорится в сообщении на официальном сайте новосибирского клуба.

27-летний Мерфи стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников «Сибири» в прошлом сезоне. В 26 матчах канадец набрал 19 очков (6+13).

В июне «Сибирь» продлила с ним контракт на сезон-2022/23.