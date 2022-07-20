ЦСКА продлил контракт с Плотниковым на 2 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Сергеем Плотниковым.

Новое соглашение с хоккеистом действует до конца сезона-2023/24.

Плотников перешел в ЦСКА в июле 2021 года. В прошлом сезоне форвард набрал 40 (22+18) очков в 65 матчах за армейцев и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.