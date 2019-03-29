Защитник "Салавата" Семенов – о Михееве и Зернове: "А кто это?"

Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов прокомментировал итоги первого матча финала Кубка Гагарина в Восточной конференции против "Авангарда" (3:4 Б).

– Результат по игре?

– Сопернику повезло, а мы пару моментов, которые должны были реализовывать, не использовали. "Авангарду" улыбнулась удача в овертайме. Будем смотреть, анализировать игру. Следующий матч будет несколько иным.

– Сильно изменится характер второй встречи?

– Мы знаем, что соперник хорошо играет в большинстве. Не очень здорово сегодня в меньшинстве действовали.

– Ваше удаление, приведшее к ситуации "3 на 5" и пропущенного голу, было лишним.

– Я же не могу спорить с судьями, вы же понимаете.

– В чем секрет чудесного преображения вашей команды по сравнению с регулярным чемпионатом?

– Мы сплотились как команда. Друг друга дополняем в каких-то нюансах, помогаем. Мы как одна семья.

– Сильно вас раздражало мнение, что Цулыгин слабый тренер и "Салавату" ничего не светит?

– Мы даже не обращали на это внимание.

– Удаление в овертайме - это волнение?

– Шайба, может, встала на ребро. Тут некого винить.

– Вас удивила агрессия Ткачева, сделавшего столько силовых приемов?

– Он может.

– Насколько тяжело было играть без двух ведущих центров?

– Конечно, тяжело. Бурмистрова и Кадейкина нам очень не хватало – в меньшинстве, и в большинстве. Кадейкин, думаю, выйдет на следующую игру. Сейчас с ним все нормально.

– Как вам "Авангард" без Михеева и Зернова?

– А кто это? (Михаил Зислис)