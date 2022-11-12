Светлов: «Будем до конца работать, до последнего шанса»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

— Напряженная игра. Противник нас во многих компонентах опережал. Именно в моменте борьбы противник чаще выходил с шайбой победителем. Надо уметь выцарапывать шайбы. У нас был и брак в передачах, и по движению немного не успевали. Как результат, сделали пару ошибок, когда оставляли за спиной свободного игрока. При открывании на борт дальнего игрока потеряли, где-то не совсем на 100% держали внимание и концентрацию. Вот в эти моменты были ошибки, которые привели к голам. Мы все время были сзади, нужно было отыгрываться, но тем не менее, команда взбодрилась, игру показала, борьбу навязала, забили хорошие голы, но, к сожалению, нам не хватило этих забитых голов. Поэтому игру и проиграли.

— Не слишком ли поздно случилась замена Максима Третьяка?

— Сложно сказать, игра по счету была рядышком — 1:3, 2:4. Как будто бы на тоненького... Грубых и явных ошибок со стороны Максима не было, поэтому игра игре рознь. После пятого гола мы не хотели, чтобы Максим мог развалиться, дали шанс нашему молодому вратарю, в принципе он неплохо сыграл. Сделаем выводы, будем дальше смотреть.

— Команда довольно сильно отстала от зоны плей-офф. Может быть имеет смысл распустить возрастных игроков и легионеров и взять игроков из системы и уже наигрывать их на новый сезон? Или еще будете пытаться сократить этот отрыв?

— Я бы не хотел на эту тему разговаривать пока. У нас есть болельщики, которым хочется слова благодарности сказать. На сегодняшний день мы не на хорошем месте находимся, но болельщики приходят, болеют, мы их слышим, они переживают в эту тяжелую минуту с командой — это очень хорошо. Если мы хотим построить игру, хотим показывать хорошую игру, мы будем до конца работать, до последнего шанса. Постараемся показать достойную игру, потому что мы не только для себя работаем, но и для болельщиков, постараемся радовать их игрой. Будет хорошая игра — будут и победы. Не могу обещать, что попадем в зону плей-офф, но хорошую игру будем показывать.