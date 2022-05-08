Андрей Белозеров и Михаил Назаров стали игроками «Нефтехимика»

Нападающие Андрей Белозеров и Михаил Назаров, имеющие статус ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения ХК «Нефтехимик» и за денежную компенсацию перешли из ХК «Лада» в клуб из Нижнекамска, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

В активе Андрея Белозерова в завершившемся сезоне в 62 матчах за тольяттинский клуб 61 (32+29) очко. У Михаила Назарова в 60 играх 57(23+34) результативных баллов.

Контракты нападающих рассчитаны на два года.