«Салават Юлаев» расторгнет контракт с нападающим Санниковым

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» расторгнет контракт с нападающим Степаном Санниковым.

В минувшем сезоне 32-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 3 игры и ни одного балла.

Санников выступает за «Салават Юлаев» с 2021 года. Ранее в КХЛ он играл в «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе».