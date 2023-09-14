Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:43

Защитник минского «Динамо» Боуи рассказал, что советовался с Овечкиным перед переездом в КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Защитник минского «Динамо» Мэдисон Боуи рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и заявил, что советовался с ним перед переездом в КХЛ.

Боуи выступал за «Кэпиталз» вместе с Овечкиным с 2017 по 2019 год и выигрывал с командой Кубок Стэнли.

«Овечкин — невероятный парень. Настоящий капитан, во многом мне помогал, считаю его своим другом. Советовался с ним перед переездом, он рассказал много хорошего о лиге, поэтому сомнений не было вообще. Конечно, было приятно играть вместе с ним и наблюдать за его голами и рекордами.
Отмечу его чувство юмора и азарт. Было забавно смотреть, как он прыгал, отмечая вместе с командой чемпионство, было много прикольных ситуаций с ним. Ови очень приветливый и веселый, он как никто другой заслужил Кубок Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Боуи.

Боуи перешел в минское «Динамо» летом 2023 года, до этого он играл в НХЛ за «Ванкувер».

В сезоне-2023/24 28-летний канадец провел 4 матча за минчан и сделал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
Мэдисон Боуи
Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Динамо (Минск)
0
Читайте также
«Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США
«Кибиб, брат-мусульманин, помоги всем». Чимаев снова без причины наехал на Хабиба
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 96,86 рубля
Политолог объяснил решение Маска отдать Пентагону контроль над Starlink
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Авангард» — «Адмирал», «Салават Юлаев» — «Ак Барс» и другие матчи 14 сентября

Сегодня в России закроется трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 - : -
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости