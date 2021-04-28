Защитник «Локомотива» Баранцев рассказал о неудобствах игры в полной маске

Защитник ярославского «Локомотива» Денис Баранцев рассказал об игре в полной маске.

«Ни в коем случае я не советую играть в такой амуниции! Да, ты защищен, у тебя в какой-то мере закрыты нос, челюсть и голова, но это очень неудобно. Неудобно дышать, всё запотевает. Мне было крайне некомфортно.

Когда речь идет о таких серьезных играх в плей-офф, то, в принципе, не обращаешь на это внимание. Хотя когда отыграл смену, приехал на лавку и прям бесит эта маска, есть одно желание — хочется ее выкинуть, выйти на лед хоть без шлема, только не в ней! Ну а в игре, конечно, на это особо внимания не обращаешь.

Что касается травмоопасности, то хоккей всегда был таким. Он таким и останется, потому что увеличились сила броска и скорость катания. Время не стоит на месте, но пока лично я не вижу смысла обязательно вводить полную маску в хоккее. Если тебе «прилетит», то даже такая маска не спасет от травмы", — цитируют Баранцева «Известия».

В текущем сезоне Баранцев провел в регулярном чемпионате 35 матчей за «Локомотив» и набрал 11 (2+9) очков. В 11 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и отдал 2 результативные передачи.