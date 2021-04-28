Сами Леписто покидает «Йокерит»
15:55
Защитник Сами Леписто принял решение покинуть «Йокерит». Он не будет подписывать новый контракт с командой, сообщает 28 апреля официальный сайт «Йокерита».
36-летний игрок обороны выступал в КХЛ с сезона-2021/13. Он также успел поиграть за «Лев», «Локомотив», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Всего в лиге Леписто провел 466 матчей и набрал 215 (54+161) очков.
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