Сами Леписто покидает «Йокерит»

Защитник Сами Леписто принял решение покинуть «Йокерит». Он не будет подписывать новый контракт с командой, сообщает 28 апреля официальный сайт «Йокерита».

36-летний игрок обороны выступал в КХЛ с сезона-2021/13. Он также успел поиграть за «Лев», «Локомотив», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Всего в лиге Леписто провел 466 матчей и набрал 215 (54+161) очков.