Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, как решил принять ислам

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал, как принял решение сменить вероисповедание.

— Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод, — цитируют «Известия» Дыбленко. — Вот пришел к этому и все. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс — шел к этому около трех лет. Долго осознавал себя в этом направлении.

— А когда это случилось?

— Уже давно — шесть лет назад.

— А пост не соблюдаете в связи со своими большими нагрузками в хоккее?

— Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я все понимаю... Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.