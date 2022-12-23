Киселевич поделился эмоциями после дебюта в составе «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Богдан Киселевич поделился эмоциями после дебюта в составе омичей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

«Если честно, очень крутая атмосфера здесь в Омске, я был очень рад, что такая поддержка болельщиков, что они так близко и рядом находятся. Шикарно ощущается, когда трибуны гонят вперед.

По игре вы сами видели, что «Амур» стал совершенно другой, изменился, они борются за плей-офф. Они неплохо играли и, наверное, где-то сами себе усложняли жизнь.

Мое состояние в новом клубе? Чем быстрее адаптируюсь — тем лучше, мне все помогают, подсказывают. Конечно, есть отличия в игре защитников от ЦСКА, поэтому надо работать, и я уверен, что все наладим», — цитирует игрока сайт лиги.