Защитник «Амура» Йордан оштрафован за симуляцию в матче с «Трактором»

Защитник «Амура» Михал Йордан оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:0), сообщает сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Амура» Михала Йордана наказание по п. 4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

В текущем сезоне 32-летний чех провел за «Амур» 18 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 8 результативных передач. Показатель полезности игрока составляет «-5».

«Амур» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 28 матчах.