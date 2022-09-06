Защитник «Амура» Батыршин ударил соперника клюшкой по колену, но избежал удаления

Защитник «Амура» Рафаэль Батыршин в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» ударил защитника нижегородцев Максима Федотова по колену после остановки игры.

Федотов долго не мог подняться со льда, но Батыршин в итоге избежал удаления.

36-летний Батыршин выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом» и «Ак Барсом», также играл за «Витязь», «Сибирь», «Атлант», «Автомобилист» и «Сочи».

Летом Батыршин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.