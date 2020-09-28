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Защитник «Ак Барса» Юдин извинился за драку перед игроком «Северстали» Вовченко

14:31

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в Instagram извинился перед нападающим «Северстали» Даниилом Вовченко. 27 сентября хоккеисты подрались во втором периоде регулярного матча КХЛ (2:3 ОТ).

Под постом 24-летнего Вовченко Юдин оставил комментарий: «Вовча! Извини, эмоции есть эмоции! С победой вас! Удачи и без травм».

«Да все нормально. Спасибо», — ответил Вовченко.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFpm-knq8cF/?igshid=1pktpw7jk42h1

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