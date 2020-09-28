Защитник «Ак Барса» Юдин извинился за драку перед игроком «Северстали» Вовченко
14:31
Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в Instagram извинился перед нападающим «Северстали» Даниилом Вовченко. 27 сентября хоккеисты подрались во втором периоде регулярного матча КХЛ (2:3 ОТ).
Под постом 24-летнего Вовченко Юдин оставил комментарий: «Вовча! Извини, эмоции есть эмоции! С победой вас! Удачи и без травм».
«Да все нормально. Спасибо», — ответил Вовченко.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CFpm-knq8cF/?igshid=1pktpw7jk42h1