Зарипов не попал в заявку "Ак Барса" на матч с "Автомобилистом"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов не сыграет в сегодняшней встрече казанцев с "Автомобилистом", сообщает официальный Твиттер "Ак Барса".

Помимо этого, у "Автомобилиста" в этой игре на лед вернутся защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, а также нападающие Франсис Паре и Стефан Да Коста. ​

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Автомобилист":



Коварж (Фомин);

Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Секстон;

Василевский – Трямкин, Белоусов – Кучерявенко – Казионов;

Бодров – Егоршев, Гареев – Паре – Голышев;

Валитов, Обидин – Грачёв – Литовченко, Рассейкин.



"Ак Барс":



Шарыченков (Подъяпольский);

Яруллин – Манухов, Секач – Ландер – Азеведу;

Постма – Юдин, Лукоянов – Малыхин – Основин;

Батыршин – Лямкин, Ткачёв – Попов – Галиев;

Глухов – Свитов – Клинкхаммер, Воронков, Галимов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" начнется в 17:00 по московскому времени.