16:24 | Хоккей — КХЛ

Зарипов не попал в заявку "Ак Барса" на матч с "Автомобилистом"

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Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов не сыграет в сегодняшней встрече казанцев с "Автомобилистом", сообщает официальный Твиттер "Ак Барса".

Помимо этого, у "Автомобилиста" в этой игре на лед вернутся защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, а также нападающие Франсис Паре и Стефан Да Коста.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Автомобилист":

Коварж (Фомин);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Секстон;
Василевский – Трямкин, Белоусов – Кучерявенко – Казионов;
Бодров – Егоршев, Гареев – Паре – Голышев;
Валитов, Обидин – Грачёв – Литовченко, Рассейкин.

"Ак Барс":

Шарыченков (Подъяпольский);
Яруллин – Манухов, Секач – Ландер – Азеведу;
Постма – Юдин, Лукоянов – Малыхин – Основин;
Батыршин – Лямкин, Ткачёв – Попов – Галиев;
Глухов – Свитов – Клинкхаммер, Воронков, Галимов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" начнется в 17:00 по московскому времени. 

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcakbars/status/1096396114717261824

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