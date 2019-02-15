Зарипов не попал в заявку "Ак Барса" на матч с "Автомобилистом"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов не сыграет в сегодняшней встрече казанцев с "Автомобилистом", сообщает официальный Твиттер "Ак Барса".
Помимо этого, у "Автомобилиста" в этой игре на лед вернутся защитники Никита Трямкин и Алексей Василевский, а также нападающие Франсис Паре и Стефан Да Коста.
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
"Автомобилист":
Коварж (Фомин);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Секстон;
Василевский – Трямкин, Белоусов – Кучерявенко – Казионов;
Бодров – Егоршев, Гареев – Паре – Голышев;
Валитов, Обидин – Грачёв – Литовченко, Рассейкин.
"Ак Барс":
Шарыченков (Подъяпольский);
Яруллин – Манухов, Секач – Ландер – Азеведу;
Постма – Юдин, Лукоянов – Малыхин – Основин;
Батыршин – Лямкин, Ткачёв – Попов – Галиев;
Глухов – Свитов – Клинкхаммер, Воронков, Галимов.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Автомобилистом" и "Ак Барсом" начнется в 17:00 по московскому времени.