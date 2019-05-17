Задержан директор "Торпедо"

Исполнительный директор "Торпедо" Сергей Малютин задержан следственными органами, информирует mk.ru. Об этом сообщил официальный представитель СУ СКР по Нижегородской области Алексей Воронин.
Малютин подозревается в преступлении, которое квалифицируется статьей "Присвоение или растрата".
Ранее стало известно, что кроме Малютина задержана также финансовый директор клуба Наталия Еремина.
Дополнительная информация
https://www.mk.ru/sport/2019/05/17/zaderzhan-direktor-khokkeynogo-kluba-torpedo-iz-nizhnego-novgoroda.html
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