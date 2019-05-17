Задержан директор "Торпедо"

Исполнительный директор "Торпедо" Сергей Малютин задержан следственными органами, информирует mk.ru. Об этом сообщил официальный представитель СУ СКР по Нижегородской области Алексей Воронин.

Малютин подозревается в преступлении, которое квалифицируется статьей "Присвоение или растрата".

Ранее стало известно, что кроме Малютина задержана также финансовый директор клуба Наталия Еремина.