Юрис Савицкис: «Рижское «Динамо» находится в зоне риска»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подвел итоги заседания совета директоров КХЛ.

— Решение по зарплатам — стратегически правильное, — цитирует функционера официальный сайт КХЛ. — Мы хотим поднять зарплаты снизу и уменьшить зарплаты сверху. По этому пути и идем, это позволит выровнять бюджеты команд. Хотя рижское «Динамо» сейчас находится в зоне риска, нам надо поработать над этим. С другой стороны, наш клуб находится на четвертом месте по размеру выплат со стороны КХЛ. Это показывает, что «Динамо» развивается в правильном направлении.

Аренда игроков? Мнения в этом вопросе разделились, но лично я — за. Сейчас есть целый ряд хороших хоккеистов, которые в своих сильных клубах не выходят на лед. Но они могли бы играть в других командах. Это позволило бы выровнять силы участников лиги и дало бы возможность развиваться игрокам. Надо только детально продумать механизм аренды и разработать юридические нормы.

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