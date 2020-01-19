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Юха Метсола: «Почему бы мне не сыграть пару матчей в центре за «Салават»?»

19:54
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Вратарь «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышева Юха Метсола поделился впечатлениями от игры в нападении во встрече за бронзу ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020. Вместо Метсолы в ворота встал его одноклубник форвард Линус Умарк.

— Прикольно было поменяться. Умарк красавчик. И у меня вроде неплохо получалось в атаке. Бросочек показал. Но, конечно, Линус играет в воротах намного лучше, чем я в поле.

— «Салавату» как раз центрфорвард нужен.

— Ха-ха, почему бы не сыграть пару матчей в центре за Уфу? Мне было весело. Мы были на расслабоне. Да еще и победу одержали. Но тут все на Линусе, конечно. Победа всегда вратарская. Он ее для нас добыл. (Игорь Еронко)

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