Юха Метсола: «Почему бы мне не сыграть пару матчей в центре за «Салават»?»
Вратарь «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышева Юха Метсола поделился впечатлениями от игры в нападении во встрече за бронзу ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020. Вместо Метсолы в ворота встал его одноклубник форвард Линус Умарк.
Если Умарк в воротах, то Метсола в поле. В первым голом, Юха! #KHLAllStar pic.twitter.com/eFknfzUPhs— КХЛ (@khl) January 19, 2020
— Прикольно было поменяться. Умарк красавчик. И у меня вроде неплохо получалось в атаке. Бросочек показал. Но, конечно, Линус играет в воротах намного лучше, чем я в поле.
— «Салавату» как раз центрфорвард нужен.
— Ха-ха, почему бы не сыграть пару матчей в центре за Уфу? Мне было весело. Мы были на расслабоне. Да еще и победу одержали. Но тут все на Линусе, конечно. Победа всегда вратарская. Он ее для нас добыл. (Игорь Еронко)