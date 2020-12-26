«Йокерит» по буллитам обыграл «Северсталь»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Северсталь» — 4:3. Победный бросок исполнил Йессе Йоэнсуу.

Отметим, что Йокерит вел со счетом 3:0, однако растерял преимущество.

Финский клуб прервал серию из четырех поражений. Для «Северстали» это третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б (3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хаапала — 3 (Скленичка), 3:29 — 1:0. Савинайнен — 10 (бол., Норман, Хаапала), 5:54 — 2:0. Хаапала — 4 (Норман, Крейчик), 8:56 — 3:0. Гераськин — 6 (Вихарев, Провольнев), 13:16 — 3:1. Петунин — 12 (Виттасмяки), 18:28 — 3:2. Вовченко — 11, 43:06 — 3:3.

Победный буллит: Йоэнсуу.

Вратари: Линдбек — Шостак (Шугаев, 5:54).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (11+10+3+4) — 36 (10+12+13+1).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

26 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».